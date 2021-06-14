《The Penthouse 3》朴殷碩驚人雷鬼造型惹爭議！親上火線道歉：「並無人種歧視或相關嘲弄意圖」

在上週播出的《The Penthouse 3》中，原本由朴殷碩所飾演的羅根李，在登場第一集就遭到朱丹泰會長的炸彈攻擊而身亡，不過朴殷碩卻隨即以另一驚人造型登場，飾演羅根的哥哥ALEX，但這一身誇張造型也惹來爭議，而朴殷碩也親自為此道歉。



照片:SBS Drama

在《The Penthouse 3》朴殷碩再度以已去世的羅根李的哥哥ALEX登場，全身及臉上有著誇張的刺青，還有一頭誇張又厚重的長長雷鬼捲髮，穿著豹紋服裝更搭配著誇張飾品，相當引人注目。並且對著申秀蓮（李智雅飾）相當不客氣，想要為弟弟討回公道以及他在韓國金庫中的財產。



照片:SBS Drama

但是在節目播出後，朴殷碩的誇張造型卻引發了許多海外粉絲的不滿，認為這樣的造型帶有種族歧視，甚至醜化了有色人種。而朴恩碩本人也立即透過TikTok回應「關於劇中ALEX的外型，完全沒有想要對非裔美國人無理或傷害、嘲弄的意思。」



照片:SBS Drama

「因為此角色的外貌而受到傷害的人，在此向他們致歉，這是一個錯誤的嘗試，再度道歉。ALEX的造型並非刻意嘲弄，而是憧憬這樣的文化並且想要成為那樣的性格。」身為演員，朴殷碩為此爭議發表了自己個人的立場，不過在《The Penthouse 3》相關的製作組以及電視台SBS並未對此發表公開聲明，也是觀眾們持續在關注的焦點。



照片:TVDaily

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