李光洙晒搞怪照发文告别《Running Man》，女友李善彬一连3个表情符号来应援！

李光洙退出《Running Man》满是不舍，女友李善彬通过网路为男友应援。

6月14日，李光洙通过个人IG晒出了一张《Running Man》时期的照片，他戴著特效头套，整个脑袋尖尖的，让人看了就爆笑不止，不愧是RM的搞笑担当。 李光洙还附文写道：「因为各位如同家人一般的成员们、工作人员们和一直为我加油的粉丝朋友们，我得到了很多很多关爱，过去的11年里每一周都留下了美好的回忆。 这份感激之情无法用言语表达，真的非常感谢各位，我爱你们。 」文末李光洙还在「奔跑小人」的表情符号之后又加上一颗爱心，看得出他真的非常舍不得《Running Man》。



▲ig@masijacoke850714

李光洙的PO文也引来了无数网友的围观和留言，其中最引人注意的一条留言出自李光洙的女友李善彬，李先彬并没有用文字表达，而是用了鼓掌、击掌和赞3个表情符号，为男友这11年来在《Running Man》里的表现和付出鼓掌、点赞、应援。



▲ig@sunbin_eyesmag



▲SBS《Running Man》

《Running Man》从本周开始再无李光洙的身影，观众们惋惜的同时也继续为李光洙加油，期待他继续走花路。

「首图：SBS《Running Man》」

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