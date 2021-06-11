《横竖研究所》再度抛下震撼弹：公开疑似崔智友老公照片，开车载女人去旅馆

韩国YouTube频道《横竖研究所》的爆料再次登上韩网热搜。

这两周以来，《横竖研究所》盯上了韩国多名一线女星，韩艺瑟的男友、全智贤的婚姻、高小英&韩艺瑟&车艺莲等人的聚会照都被该节目挖出各种，MC之一的金永浩还警告女星们，让她们暂停SNS三天，不然就继续爆料。

在韩艺瑟、高小英和车艺莲等人接二连三的更新SNS之后，《横竖研究所》又坐不住了，这次狙击的是韩流女神崔智友。 崔智友2018年时突然闪婚小9岁的老公，因她婚后3年来从未曝光过的老公，於是坊间爆出不少留言，其中之一就是崔智友的老公并非官方所说的科技新贵，而是个牛郎。《横竖研究所》公开了一张男子在夜店内的照片，表示：「崔智友小姐，你还没关闭社交网呢，你为什么和某位会长一起去洛杉矶百乐宫酒店呢？ 」此举令不少网友猜测照片中的男子就是崔智友老公。



▲YouTube@가로세로 연구서

节目又爆料崔智友买了车给老公开，但老公却开车去旅馆开房，身边女子也不是崔智友，而崔智友迄今还不知情。 如果《横竖研究所》晒出的照片真的是崔智友丈夫，那就是他的样貌首次被公开。



从2018年3月结婚以来，崔智友丈夫的样貌和身份一直是个谜，从来没有曝光过，外界只知道男方比崔智友小9岁，现在是一家IT公司的老板。



「图：mongdies、TVDaily、YG娱乐」

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