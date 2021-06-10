女人心更细腻！从《怪物》《黑道律师文森佐》到《我的上流世界》都出自女性导演之手！

近来许多超人气又有深度，受到观众们喜爱的电视剧，都出自於女性导演之手，也展现了女性在描述故事上更加注重小细节，呈现剧情时能够更著重情感面的传递。



照片:tvN

以往韩国的电视剧来说，女性作家搭配男性导演这样的组合相当常见，不过现在除了清新纯爱类型的题材，就连痛快打击黑帮，甚至复杂追凶心理战的题材，也开始成为女性导演们发挥的天地。从JTBC的《怪物》、tvN的《黑道律师文森佐》到最近热播中的《我的上流世界》，女性导演们正以细腻的手法征服观众们的心。



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JTBC的《怪物》由金秀珍作家与沈娜妍导演携手合作，这部作品除了因为主要演员申河均以及吕珍九的精采演出而颇受好评，不过要营造出令人毛骨悚然的心理层面斗智与相互隐瞒真相的复杂情感，导演功不可没。



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非常重视感觉的沈娜妍导演，剧中的残酷事实以女性受害者为对象，用最不残忍的方式表现出犯罪过程，这是导演所擅长的。拍摄手法有时更令人觉得像是在拍摄申河与吕珍九的写真影片，流畅又自然展现个人魅力。导演的前一部作品是纯爱青春的《十八岁的瞬间》，完全不同的风格也让沈娜妍导演被称为是新人导演界的怪物之一。



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而宋仲基所主演的《黑道律师文森佐》也是由女性导演金熙元执导，先是有多部作品包含《心情好又暖》《爱的迫降》担任共同导演，到了MBC的《金钱之花》才开始属於金熙元自己执导的作品。接著她也执导过《成为王的男人》，最近则是《黑道律师文森佐》让她入围了百想艺术大赏。



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当然《黑道律师文森佐》一方面因为宋仲基的光环而大受观众们的喜爱，但是知道如何发挥演员魅力的导演金熙元一样功不可没，在幕后花絮中可看到导演连细节小动作都与演员一一讨论，也得到许多网友们一致称赞。她也是许多顶级作家目前争相希望能合作的对象之一。



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目前正在热播中的《我的上流世界》，由《我的维纳斯》《三流之路》《喜欢的话请响铃》的李娜静导演执导，感觉擅长於浪漫爱情喜剧路线，但在本次《我的上流世界》中却展现另一面的功力，孝元集团的秘密一层一层被揭开，其间生活在豪宅中的富人与下人，各怀鬼胎的感觉，以及女性的复仇戏码也一一展开，充满反转的剧情也让本作品的讨论度不断提高。



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加上细腻的叙事能力，展现出两位女主角金瑞亨以及李宝英的魅力特色，以及两人想要打破世俗想法的信念。让作品中的女性非常活跃，收视率也节节高升，而李娜静导演的发展也指日可待。



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除了以上三部作品之外，其实还有更多的女性新人导演即将大展身手，也备受瞩目。譬如《产后调理院》以及即将播出的新剧《为什么是吴秀才》，也都由出色的女性导演来执导。之后大家也可以多多留意女性导演们的作品喔！

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