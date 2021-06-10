女人心更細膩！從《怪物》《黑道律師文森佐》到《我的上流世界》都出自女性導演之手！

近來許多超人氣又有深度，受到觀眾們喜愛的電視劇，都出自於女性導演之手，也展現了女性在描述故事上更加注重小細節，呈現劇情時能夠更著重情感面的傳遞。



照片:tvN

以往韓國的電視劇來說，女性作家搭配男性導演這樣的組合相當常見，不過現在除了清新純愛類型的題材，就連痛快打擊黑幫，甚至複雜追兇心理戰的題材，也開始成為女性導演們發揮的天地。從JTBC的《怪物》、tvN的《黑道律師文森佐》到最近熱播中的《我的上流世界》，女性導演們正以細膩的手法征服觀眾們的心。



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JTBC的《怪物》由金秀珍作家與沈娜妍導演攜手合作，這部作品除了因為主要演員申河均以及呂珍九的精采演出而頗受好評，不過要營造出令人毛骨悚然的心理層面鬥智與相互隱瞞真相的複雜情感，導演功不可沒。



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非常重視感覺的沈娜妍導演，劇中的殘酷事實以女性受害者為對象，用最不殘忍的方式表現出犯罪過程，這是導演所擅長的。拍攝手法有時更令人覺得像是在拍攝申河與呂珍九的寫真影片，流暢又自然展現個人魅力。導演的前一部作品是純愛青春的《十八歲的瞬間》，完全不同的風格也讓沈娜妍導演被稱為是新人導演界的怪物之一。



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而宋仲基所主演的《黑道律師文森佐》也是由女性導演金熙元執導，先是有多部作品包含《心情好又暖》《愛的迫降》擔任共同導演，到了MBC的《金錢之花》才開始屬於金熙元自己執導的作品。接著她也執導過《成為王的男人》，最近則是《黑道律師文森佐》讓她入圍了百想藝術大賞。



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當然《黑道律師文森佐》一方面因為宋仲基的光環而大受觀眾們的喜愛，但是知道如何發揮演員魅力的導演金熙元一樣功不可沒，在幕後花絮中可看到導演連細節小動作都與演員一一討論，也得到許多網友們一致稱讚。她也是許多頂級作家目前爭相希望能合作的對象之一。



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目前正在熱播中的《我的上流世界》，由《我的維納斯》《三流之路》《喜歡的話請響鈴》的李娜靜導演執導，感覺擅長於浪漫愛情喜劇路線，但在本次《我的上流世界》中卻展現另一面的功力，孝元集團的秘密一層一層被揭開，其間生活在豪宅中的富人與下人，各懷鬼胎的感覺，以及女性的復仇戲碼也一一展開，充滿反轉的劇情也讓本作品的討論度不斷提高。



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加上細膩的敘事能力，展現出兩位女主角金瑞亨以及李寶英的魅力特色，以及兩人想要打破世俗想法的信念。讓作品中的女性非常活躍，收視率也節節高升，而李娜靜導演的發展也指日可待。



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除了以上三部作品之外，其實還有更多的女性新人導演即將大展身手，也備受矚目。譬如《產後調理院》以及即將播出的新劇《為什麼是吳秀才》，也都由出色的女性導演來執導。之後大家也可以多多留意女性導演們的作品喔！

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