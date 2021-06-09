李光洙下车后《Running Man》是否引进新成员，担当PD回应：以后有考虑，但现阶段没有

【内文分析】大家觉得《Running Man》该不该引进新成员呢？目前网友分成几种反应：「先不要吧！」、「如果有好的人选可以考虑」、「干脆节目收一收吧」、「每次有新成员我就不想看」 PS：李光洙最后一期节目将在13日（本周日）播出

《Running Man》元老级成员李光洙由於脚伤一直迟迟无法复原，做出了离开节目的艰难决定后，「《RM》是否引进新成员」就成为了近期热门的话题。



娱乐记者出身的YouTuber李镇浩就提到了「光洙下车以后，《RM》暂时不引进新成员的原因」，首先，《RM》的担当PD崔宝弼就在采访中说道：「会一边关注流行趋势一边思考，以后很有可能再加入新成员，但现阶段还没有。」



大家都知道李光洙是不可或缺、无可替代的存在，不单单是因为他天然无敌的综艺感，性格好、娱乐性强，又随时能够营造紧张感，对於他的离开，真的是全面性的遗憾。

当初在Gary离开时，整体的士气其实是低落的，成员们也克服了不少次的危机，坚持下来，而新成员（全昭旻、梁世灿）的加入，的确也让团队提升士气，活跃的表现也影响整个氛围，为《RM》注入全新的活力，与成员之间的配对也能激发出不同的火花。



但也发生了粉丝不满的情况，《RM》在海外的人气非常高，当时最受热烈讨论的，就是全昭旻突出的表现，让许多粉丝感受到宋智孝的份量不足，甚至出现了一波讨厌新成员全昭旻的热潮，还攻击到家人，要求她离开《RM》，也影响到全昭旻的身心，幸好渐渐调整、解决了这个问题。



所以，对於新成员的加入，节目组都希望小心再小心，尤其是在这个悲伤的氛围之下，暂时不会去考虑加入新成员，但往后会继续观察主流趋势，为团队做出最好的选择。

*图：sbs_runningman_sbs@IG.FB

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