《我的室友是九尾狐》超酷课堂恋爱作业：大700岁交换生「姜汉娜」与李潭好友「金度完」感情线备受瞩目

韩剧《我的室友是九尾狐》，由惠利饰演超有活力女大学生，意外因为狐珠在惠利身体里，不得已与「九尾狐」张基龙同居，开播两周在网路上引起很高话题。

而配角的戏份也同样吸睛，剧中作为惠利男闺蜜的金度完，面临教授的恋爱作业挑战，与饰演女二号的姜汉娜，假扮男女朋友体会男女关系。



姜汉娜在剧中是以交换生的名义，进入了金度完与惠利的大学校园。长相貌美吸引众多男生注意，才入学第一天便被封为女神，金度完被分派到这号人物，心里也是澎湃不已。担心地跟兄弟们互传讯息，等著完成约会作业。



不过男孩对於女神的幻想，随即也破灭了。姜汉娜剧中设定过於高冷，搞得金度完压力山大，几乎整个恋爱作业的互动过程，都不知该如何聊天。后来在电影院遇到惠利和裴仁赫两人，这才解救了尬聊窘境，此时的金度完不清楚眼前的惠利，是由张基龙用道术幻化而来，把惠利当兄弟般对待。



实际上张基龙与姜汉娜，真实身分都是九尾狐，已经认识很长一段时间。



姜汉娜会突然进入校园，实际上也是张基龙所安排，要来保护同居的惠利不受任何伤害，姜汉娜真实年龄大金度完七百岁。



是否有可能发生超越七百岁的爱恋，让这段超酷感情线显得非常特别。在发布会当中，姜汉娜曾经说过「想和金度完同居」，虽然目前来看并无粉红泡泡产生，但如今又有超暧昧恋爱作业，该剧又将於每周三四更新最新集数，究竟两人是否会有感情线产生也备受期待。



(首图&内文图：tvN《我的室友是九尾狐》官方剧照)

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