这一对的甜度完全不输张基龙&惠利啊！《无法抗拒的他》宋江&韩素希的互动氛围太粉红了～

日前刚开播的韩剧《我的室友是九尾狐》可是引起了不少讨论。

原因就是男女主角张基龙和惠利无论是在戏里还是在戏外，互动实在太甜了，甜到广大粉丝开心担心惠利的正牌男友柳俊烈会吃醋。 不知道是不是因为经常被网友们隔空喊话，恋情曝光后一直都走低调路线的柳俊烈和惠利突然被目击到约会照，一下子扫除了所有人的顾虑，两人对於网上的传闻用实际行动证明「我们好著呢」。



▲tvN《我的室友是九尾狐》

小编也知道，张基龙和惠利这对萤幕CP太美好了，但我们的目光不能仅盯在这一对身上，毕竟有新剧上档，我们一定要博爱一点，比如这一对CP不仅颜值高，从曝光的各种路透照、预告片、剧照来看，糖度完全不输张基龙和惠利啊！！！



▲截图：YouTube@JTBC Drama

漫改剧《无法抗拒的他》，描述刚刚结束一段爱情的女主角「刘娜比」，遇到了外貌、个性都让人心动的学弟暖男「朴宰彦」，但他的一举一动都透露出玩咖气息，让刘娜比犹豫又不自觉被吸引...受欢迎、长得帅、令人捉摸不定的「朴宰彦」由最近人气非常火爆的小鲜肉演员宋江饰演，长著一张无害脸蛋的他竟然要演渣男，皮肤白皙、身形修长，撩妹技能满点，大家是不是已经开始期待这个角色了呢。 女主角「娜比」则有著「最美小三」之称的韩素希饰演，过去韩素希在《夫妻的世界》中以小三形象深植人心，想不到这次她也要在感情上被虐。



▲截图：YouTube@JTBC Drama

《无法抗拒的他》剧组日前公开了预告照和制作花絮，光是看外形的话韩素希和宋江那高颜值的神态非常匹配，一眼看以前CP感爆棚让观众视野无法移开，更别说两人眼神和小动作了，看完只想说「你们真的可以考虑谈恋爱」。

此外，该剧将於6月19日首播。

「首图：ig@hyeri_0609、YouTube@JTBC Drama」

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