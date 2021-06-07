《玩什么好呢？》河俊秀画画令人笑喷！大神变「末日列车那位」、王鼻子真的是「王鼻子」

太传神了！！！大神的颧骨、王鼻子的王鼻子……小编从头笑到尾XDD

5日播出的《玩什么好呢？》EP.95，制作人刘野好与MSG Wannabe成员们首次讨论专辑，刘野好突发奇想邀请到演艺圈知名的超现实肖像画高手「河卡索」河俊秀，请他为MSG Wannabe每位成员画肖像画，欲拿来当MSG Wannabe专辑封面。



要知道，河俊秀可是有几幅著名作品，包括Defconn、李国主、Jessi等人画像（可参照《玩什么好呢？》EP.78、EP.81），话不多说来看看此次成果……

▼是《末日列车》（末世列车）那位吧？――刘野好



▼鼻子是脸的三分之一――滥调池



▼由於河卡索不会画美男，成品模棱两可――金正洙



▼你哪里不舒服吗？――郑基石



▼我的鼻子非常长――李相二



▼好像娃娃或桃子一样――Wonstein



▼鹰勾鼻也一模一样――朴宰正



▼本人认证像在照镜子――李东辉



▼继Defconn的巨作――江昌模



（图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图）

YouTube网友留言：「久违地笑到喘不过气」、「一边吃饭一边看，真的好几次差点喷饭，今年已经笑够了XD」、「照顾后辈（指河俊秀）的刘大神也很帅」、「Wonstein桃子宝宝太可爱了」、「河卡索的画就像会呼吸！细节非常完美，彷佛那个人会突然跑出来」、「那么帅的朴宰正还能画成那样啊，但还是…长得很像哈哈哈」。



Theqoo贴文，网友讨论：「请开价，我也想收到呵呵呵」、「真的到流泪」、「看朴宰正开始笑疯，到姜昌模哽咽了呵呵呵」、「哇，金正民这种程度，是史无前例的美男」、「李东辉不就是证件照的水准吗？」、「重点抓得很好呵呵呵」、「有几位可以当证件照带出门了，李东辉李相二朴载正姜昌模」。更有网友提及朴宰正好像《蜡笔小新：搞怪游乐园大冒险》的马卡欧与裘马XDD ↓



（图：《蜡笔小新：搞怪游乐园大冒险》@friDay影音 截图）

各位对於这些肖像画的评价如何呢XDD？别忘了MSG Wannabe预计在本月正式出道并发行专辑！刘野好确定会把这些画用在专辑素材上，不知道效（笑）果会如何？



（封图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图）

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