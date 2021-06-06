【多图】韩国文体部公开「2021韩服通勤服」全新设计，韩网评价不一：「超好看！」vs「打理起来好像很难」

最近韩国文化体育观光部公布了通勤用韩服的模特展示图，适应不同季节、一共有64套之多，兼具古典元素和现代生活所需的便利功能，真的很赞啊！

韩国文化体育观光部和韩服振兴中心一起，为了推广在日常生活中穿著韩服的文化，从2020年开始开发韩服勤务服，包括首尔时尚艺术协定会的 会长在内的多名获奖设计师都参与了设计，5月27日在首尔站附近的综合文化空间「文化首尔284」举办为期半个月的韩服勤务服展示会。





这次的韩服勤务服配合韩国的四季文化一共设计了64套，男装外套在夹克上使用传统糕饼纹样、在大衣上使用韩服外袍的领子，衬衫里也融入了民间绘画、丹青彩画（译注：传统木制建筑和工艺品上的彩色图案）、韩纸等传统文化元素；女装也借鉴了韩服上衣「赤古里」的衣带、袖子的独特曲线等等。





韩服通勤服并不是强制推广，而是与有意愿的机构合作。 各机构在展示会上挑选中意的设计、提出改善意见，再由文体部最终定案和制作。 一开始优先普及给会和观光客面对面的文化艺术机构，之后再逐渐与旅游业、住宿业等可以宣传韩国形象的机构及团体合作，逐渐推广。





很多韩国网友都对这次韩服通勤服的设计给与好评：「真的好漂亮！好想穿」、「上班时再也不用苦恼穿什么了」、「那件黑色外套单独出售也可以吧！」





但也有网友表示担忧：「材质好像缺乏伸缩性、不太实用」、「只是模特穿才好看」、「似乎不如改良韩服活动方便」、「要干洗的话就太麻烦了」。





大家觉得这样的通勤服怎么样呢？



（图：韩国文化体育观光部）

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