《热血祭司2》确认2024下半年回归～金南佶、李荷妮、金成均原班人马确定演出

由演员金南佶、李荷妮、金成均与歌手BIBI将演出众所期待的续集电视剧《热血祭司2》！并预计在2024年下半年於SBS播出。

《热血祭司2》将延续第一集的概念，以正义感爆棚的热血祭司金海日，在追查九潭区所发生的毒品事件后，转至釜山所展开的故事，是一部极限合作又充满喜剧元素的作品。续集中背景转换至釜山，金南佶、李荷妮、金成均三人加上新女警BIBI，与试图利用毒品实现自我愿望的大魔王，即将展开精采对决，更升级的办案规模与搞笑内容，希望带给观众们加倍的痛快。



《热血祭司》第一集播出当时，曾创下最高收视率24％的纪录，也被称为2019年的代表作品，引发多方面的效应，一播毕也让观众们不停期待并要求第二季的制作。终於在相隔五年之后，《热血祭司2》即将在2024下半年回归小萤幕，许多观众们终於实现愿望。除了第一季主要演员金南佶、李荷妮、金成均外，也加入一位新女警BIBI。



《热血祭司2》中演员金南佶将使出一如既往的搞笑功力，李荷妮也不惶多让，拥有舌灿莲花的功力，加上战斗力十足，同样是令观众们喜爱的美女检察官。金成均则是饰演九潭区重案组刑警具大英，喜欢虚张声势，与金海日之间的兄弟之情也将是本剧看点之一。



最后则是新加入团队的人气歌手，演唱流行歌曲「夜晚羊羹」的BIBI金亨瑞，她饰演《热血祭司2》中的新角色加入了釜山热血毒品组的刑警具子英，将带来清新演技。而《热血祭司2》也由第一季编剧作家与《解读恶之心的人们》导演合作，希望以更升级的搞笑与剧情内容，再度获得观众们的喜爱。

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