【有片】当BLACKPINK&Red Velvet融合在TWICE身上！韩网民：毫无破绽，鸡皮疙瘩都出来了

当BLACKPINK和Red Velvet遇上了TWICE会产生怎样的化学反应？



▲IG@blackpinkcofficial



▲IG@redvelvet.smtown



▲IG@official.twice

换脸APP被用在了女团的身上，YouTube上有博主公开了一则TWICE歌曲《Fancy》的影片，9名成员一一亮相，只是影片看到一半时不少人都发现，嗯？ 她们似乎不是我们认识的TWICE啊，怎么隐隐有了其他人的影子？ 原来是博主利用了DEEP FAKES把BLACKPINK和Red Velvet成员们的脸「安」在了TWICE的身上，不仔细看差点都没看出任何破绽，只能说黑科技太可怕了。



大家都看出来了吗？

娜琏-Jennie

定延-Jisoo

MOMO-Lisa

SANA-ROSE

志效-Wendy

MINA-涩琪

多贤-Yeri

彩瑛-Irene

子瑜-Joy

看到这则影片，不少粉丝和网友也都纷纷留言表达了自己的意见，称：「鸡皮疙瘩都出来了」、「希望换脸技术不要用在犯罪上」、「 第一次看的时候都没发现人不一样，以为都是TWICE」、「真的太逼真了，千万不能被有心之人拿来犯罪」、「 太可怕了，起了一身的鸡皮疙瘩」等。

「图：YouTube@K-Chillex LUVedit、IG@redvelvet.smtown、blackpinkcofficial、@official.twice」

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