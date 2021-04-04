Brave Girls最想上《Running Man》宋智孝&全昭旻全员热情挑战女团舞！

（预告图&影片）就是今天了！2021逆袭神话女团 Brave Girls 最想上的节目《Running Man》终於成真，节目中宋智孝和全昭旻等全员还会一起挑战女团舞，千万不能错过今天的节目播出哦～。

SBS 热门综艺节目《Running Man》将在今天迎来以《Rollin'》一曲成功逆袭的大势女团 Brave Girls，官方也率先释出多张预告图，《Running Man》主持人与成员们的互动火花也令粉丝们相当期待。



▼预告，Brave Girls 登场后，为她们热情应援的主持人们！



Brave Girls 也表示经常说自己最想上的节目就是《Running Man》，愿望成真后非常开心，有种和心目中偶像们见面的兴奋感，还跟宋智孝和全昭旻各自合作，究竟会呈现出什么样的表演，引发了网友们的好奇心。



此外，节目组也为她们打造专属环节，Brave Girls 成员们一直很想挑战的游戏项目，这一次出演也会一次让她们体验个够本！预告里也是欢笑不断。



Brave Girls 完整体出演的《Running Man》将在今天下午五点播出。

*图：SBS《Running Man》@official、IG

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