高挑完美的体态！5位身材优秀兼具肩膀流氓的男演员，穿起西装超有气场！

各各都是天生的衣架子，一换上西装就是充满男主的魅力！

｜炫彬

在电视剧《爱的迫降》中，无论是穿著军服或是各式各样的西装，都看起来非常的神采奕奕，相当有魅力的模样，高挑的身材更是完美衬托厚实的肩膀呢～



(图片来源：tvN《爱的迫降》剧照)

｜金宇彬

另外身高188公分的金宇彬，模特儿出身的他，不只拥有精致的帅气外貌，西装衬衫下的好身材，更是让人是现无法转移，举手抬足之间都彷佛和画报一样！

｜李栋旭

同样也是模特儿出道的男神李栋旭，除了是相当受到欢迎的演员外，更是曾被票选为「最迷人的男艺人之一」，换上西装一样是非常的有气势，更显身材好比例。

｜朴叙俊

说到完美的身材怎么能少得了朴叙俊呢～在电视剧《金秘书为何那样》百变的西装模样，凸显又宽又漂亮的肩膀，果然一出场就充满架式，天生的衣架子呢～

｜李敏镐

另外也是身高187公分好身材的李敏镐，从《花样男子》之后随著年纪，越来越有魅力，2019年退伍后回归的电视剧《The King：永远的君主》，帅气的整身黑西装，再次让人见识了他优秀的体态！

(封图来源：IG@leedongwook_official、IG@bn_sj2013)

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