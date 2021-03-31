《7号房的礼物》「傻爸爸龙久」真人去世！被冤入狱15年，临死都未获得国家赔偿

大家还记得那部催泪韩国电影《7号房的礼物》吗？ 影片改编自真人真事，痴傻爸爸李龙久的原型郑元燮（音译）於3月28日去世，享年87岁。

《7号房的礼物》由影帝柳承龙领衔主演，讲述了蒙受不白之冤入狱的李龙久（柳承龙 饰）和为了给父亲洗去冤屈而不懈努力的女儿（葛素媛 饰）之间的故事。 1997年，只有6岁儿童智商的智障男子李龙久和可爱的女儿艺胜相依为命，生活虽然简单清贫，却充满幸福。 某天，执著为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案，而死者竟是警察局长的女儿。 龙久懵懂无知，搞不清状况，昏头昏脑就被投入监狱。 在7号牢房中，聚集著走私犯苏杨浩、诈骗犯崔春浩、通奸犯姜万范、恐吓犯老徐和抢劫犯申奉植等五毒俱全的「社会渣滓」。 龙久孩子般纯洁的心渐渐感动了这几个「大坏蛋」，他们甚至不惜冒险将艺胜带入牢房与父亲相会。 黑暗冰冷的监牢内，7号牢房阳光满满。 然而电影的结局却并不美好，爱著女儿的李龙久最终还是向威胁他的警察厅长低头，在最后一次能够证明清白的法庭上，他并没有按照原来计画写出证词，而是选择背下了这个黑锅，被判处死刑。



电影里面的李龙久没能逃过一死，欣慰的是现实中的「李龙久」郑元燮没有死，在坐了15年的冤狱后，於是1987年被假释出狱，直到2011年才真正获得无罪的宣判。 因被冤入狱，本应得到26亿（韩币）国家赔偿金的郑元燮却因为未在无罪宣判后的6个月内提出国家赔偿申请，而最终未收到一分钱。 他的故事后来因为《7号房的礼物》被民众所熟知，电影播出当时无人不感叹一声「父爱如山」。



「图：IG@changwonpyo、电影《7号房的礼物》」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻