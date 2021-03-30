继颂乐、玟星后，华莎也完成续约！RBW：「辉人也在深入讨论中，MAMAMOO不会解散」

颂乐、玟星之前已经续约，今天RBW方面也表示和华莎完成续约～

今日（30日），RBW娱乐表示：「最近与MAMAMOO华莎签订合续约合约。以信任爲基础，长时间在一起，今后不仅会全力支持华莎的组合活动，还会全力支援SOLO活动。现在和成员辉人也在深入讨论中，MAMAMOO不会解散。希望大家多多关注和支持实力派组合MAMAMOO的活动。」



在今年1月，RBW娱乐就表示因为有很多推测性的传闻和消息，因此决定公开MAMAMOO续约情况，当时提到：「颂乐和玟星以信任和期待爲基础完成了续约，辉人和华莎正在积极讨论中。」而华莎也传来了续约的消息，吸引大家的视线。



MAMAMOO在2014年以《Mr.暧昧模糊》正式出道，之后以《Um Oh Ah Yeh》、《你最完美》、《Decalcomanie》、《星星闪耀的夜晚》、《Wind Flower》、《Go Go Bebe》、《Hip》、《Dingga》等众多名曲，成为KPOP代表女团之一。除了团体活动外，成员们也展开4人4色的SOLO活动，不论是团体、SOLO活动都有很好的成绩！





（图：RBW娱乐）

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