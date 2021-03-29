《玩什么好呢？》池锡辰歌唱实力受热议，网：「最令人冲击的是他本来就是歌手」

连大神都深受感动的声音！（大神，这不是你朋友吗XD）

继混声团体「SSAK3」与女子团体「退货远征队」，《玩什么好呢？》（闲著干嘛呢？）最新EP.86（03-27期）又有打造新人计画，刘在锡副角「刘野好」（知美刘双胞胎弟弟）准备推出男子美声团体「MSG WANNABE」，其中一位徵选者马上很快就被观众们认出来，实力令人吃惊！

「MSG WANNABE」KUSO自刘在锡很喜欢的美声团体SG WANNABE，SG WANNABE也会帮助刘野好制作MSG WANNABE。MSG WANNABE以盲选（蒙面且匿名）方式选拔，刘野好也自订了原则：不选曾登上Top的歌手、不选本身就是主唱的歌手。（注：MSG即味精，在韩国有加油添醋之意）



首位参赛者「宋仲基」的声音和剪影对观众来说很熟悉（尤其对《Running Man》忠实观众来说），但刘野好却想不起来是谁，很专心聆听他的嗓音，赞许声音很温柔美妙，是「会轻轻碰触心灵的歌声。」很快就放入候选名单。



▼「宋仲基」第一阶段徵选影片



第二阶段面试，刘野好除了测试歌声，还谈话中还逐渐推敲出眼前这位宋仲基是谁：「常常听到的声音啊！」、「好像是我很熟的人」、「是哥哥吧？」最后自信地说：「这位是……56岁啊！」宋仲基笑到不行。反正大家都猜中了，制作组后制也很随性地打上马赛克了XD虽然过程很欢乐，但是刘野好可是差点就要淘汰掉宋仲基了呢！



此集播出后，YouTube吸引了200多则留言，theqoo也有一篇热门文章‎〈池锡辰把尹钟信唱得好吗〉高达500多则留言，留言内容包括：「池锡辰的声音竟然那么好听，，真令人冲击」、「如果池锡辰没参加盲选，歌唱得那么好我到死都不知道」、「所以不露脸的歌手很受欢迎」、「对我来说，最冲击的是池锡辰本来就是歌手」。

「宋仲基」真实身分就是刘在锡的好友、在《Running Man》共同跑了十几年的池锡辰，大众对他也毫不陌生，只不过大部分人不知道他最早是音乐剧演员，1992年以歌手身分发行正规一辑《忧郁的下午微笑》（우울한 오후엔 미소를），受挫后才转谐星路线进而当上MC。

不过《Running Man》的粉丝们应该对池锡辰唱歌都有些印象吧？包括他在节目里的演出，或是见面会上的飙歌。如果池锡辰真的以「MSG WANNABE」重新以歌手出道，那么这些影片肯定会被翻出来讨论：

▼池锡辰的自创曲合集



▼见面会舞台







▼EP.517池锡辰KTV评分高达88分，为全场最高！



池锡辰到底能不能重拾歌手梦呢？静待下周《玩什么好呢？》接续的面试结果吧！各位也可以回头看此集完整节目，刘在锡和另一位徵选者面试的过程也超好笑！《玩什么好呢？》每周六晚间6点30分於tvN播出，台湾可於friDay影音收看。

（图：《玩什么好呢？》@friDay影音 截图）

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