《朝鲜驱魔师》仅播两集被电视台废止，主演张东润发文道歉：「都是因为我的愚昧和安逸，真的非常抱歉。」

因扭曲历史、出现中国式道具的新剧《朝鲜驱魔师》目前已下架，身为主演的张东润也出面道歉，态度相当诚恳。

新剧《朝鲜驱魔师》仅仅播出两集就被 SBS 电视台废止，起初因陷入扭曲历史、出现中国式道具而引发争议，还有牵扯诸多原因和波及到拍摄环境，资源被撤销…等等，指责声浪不断。



*图：SBS Drama@official

补充起因：太宗在历史上被称为「一代明君」，却在剧中被描述为「残忍暴君」，被网友斥责「扭曲历史」，另外，接待西方神父的宴会场面大量出现中国食物，如皮蛋、月饼…等，其他内容可至下方新闻观看。

*延伸阅读：《朝鲜驱魔师》仅播出2集就被废止，SBS：「决定取消播出」等原因报导



*图：SBS Drama@播出截图

其中，对於演员们选择出演这类型作品却未感不妥，也受到了韩国网友批判。

主演张东润则透过公司 SNS 发表长文，向大众致歉。



*图：dongyicompany.official@IG

「大家好，我是演员张东润。烦恼了很久，作为《朝鲜驱魔师》主演之一的我所发表的立场，或许无法让焦急等待的大家满意，但也想真诚的表达我的想法，所以写下了这些文字。

首先，我没有辩解的余地，非常的抱歉，因为我的愚昧和安逸，没有充分认知到这部作品的问题会这么大。在演员的立场上，从创作的角度去看作品，却疏忽了该以社会性的角度去审视，真的是我的一大错误。



*图：SBS Drama@official

能和我尊敬的导演、优秀的前辈和同僚演员们一起合作，我都没有理由去讨厌这部作品。也是在给予我有限的选择中，烦恼许久后做出的最佳选择。前面提过了，这都是因为我的愚蠢。

我的信念是…只要个人没有道德性的缺陷，就可以堂堂正正的生活，但因为工作上发生了如此羞愧之事，我也充分的自我反省。这次切身体会到我是因为大众的喜爱与关注才能继续工作的，对於大家的想法，我也都会虚心接受。

这绝不是纯粹为了抒发心情或诱发同情心才写的内容，而是真心诚意的表达我的想法，慎重地向大家道歉。若能够原谅我，我便将这次的事情铭记在心，继续展现演员更加成熟的面貌给大家。」

对此内容，网友也纷纷表示张东润的道歉文相当有诚意，内容写得很好，感受到他的真心，也期许他未来有更好的发展。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻