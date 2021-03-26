【有片】《刘QUIZ》防弹少年团Jin：「全世界最讨厌哥哥」这句话被哥哥看到了！观后感+兄弟对话PO上网

没想到Jin的哥哥也这么有梗啊XD

防弹少年团近日出演tvN节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，被问到「世界上最讨厌的人是谁」时，Jin毫不犹豫就说：「直到读高中时时候都是哥哥！他总是折磨我！」

刘在锡又问：「现在哥哥对你怎么样呢？ 」Jin突然转换表情、双手合十：「他现在都这样：『阿一古硕珍大人！我都是托硕珍大人的福啊！』」突如其来的巨大反差让大家都笑翻了XD



不料节目播出后，Jin的哥哥在自己的IG上PO出了这段节目的截图，还有兄弟俩的对话内容，留言说：「大家好，我是（前）世界上最讨厌的人，（现）卑躬屈膝man。 节目里传达的资讯有误，特此修正。 我没有像他说的那样懦弱和低声下气。 不要因为出生的早一点，就在那短短的成长期里用力量欺负弟弟。 出生顺序并不可靠，要提早好好对待他才是。 」

聊天截图中，Jin的哥哥说：「拜托，我很委屈耶。 我什么时候双手合十坐在地上说『硕珍大人、硕珍大人』了？ 我明明是用更加卑微和端正的姿势说：『硕珍哥哥大人』。 很过分耶。 」Jin说：「没错没错，因为是上节目嘛，所以说的弱了一点。 」



网友看到后不禁感慨：「这兄弟俩说话风格根本一模一样」、「一家人从父亲开始就非常搞笑」。 至於父亲最出名的，大概是这段关於圣诞老公公的家庭教育，Jin在团综里说过：「爸爸从小就教育我们：世界上没有圣诞老公公，你们的圣诞礼物都是我买的，如果想在圣诞节收到礼物，平时就要对爸爸好一点。 」真是非常愉快的一家人啊XD



（图：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》）

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