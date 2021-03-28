Brave Girls出演《柳喜烈的写生簿》，与当年的军人「Brave Boys」再次〈Rollin'〉

小编看「Brave Boys」真的险些喷饭，竟然连衣服都剪了XDDD

女团Brave Girls近日因〈Rollin'〉劳军舞台灿笑且阳光形象逆袭，一支海军陆战队的爆笑〈Rollin'〉表演也随之爆红，Brave Girls上节目《柳喜烈的写生簿》，制作组惊喜邀请了当年表演的军人再度合体跳舞。

Brave Girls前几年尚未大红的时候，可是参与了62次的国防TV《慰问列车》劳军，甚至连比较遥远的白翎岛劳军也未缺席，让许多韩国国军弟兄们被她们深深圈粉。



19年某次慰问，海军陆战队第一师团6位军人上台表演Brave Girls〈Rollin'〉，穿著自行剪裁的红色团服，不仅搔首弄姿，眼神也努力放电，台下的同袍们相当捧场，反应热烈。表演的尾声，Brave Girls也突然现身一起跳舞，现场气氛嗨翻天。因为画面太让人冲击，这群军人的表演就跟著Brave Girls逆袭而爆红，YouTube非官方影片点阅率近500万。



Brave Girls上YouTube频道「NADOL」拍摄观影反应（大约在9日拍摄，19日发布），四人狂赞这群军人跳得很道位，尤其被其中一位的可爱模样吸引。NADOL本想邀请军人上频道，但因为他们已退伍不方便露脸而作罢，Brave Girls只能遗憾对这群「Brave Boys」喊话希望有机会再见面一起跳舞。（以下影片可开英文CC字幕→自动翻译→中文繁体）



想不到没过多久，16日拍摄、20日播出的《柳喜烈的写生簿》EP.533，制作单位邀请到Brave Girls的军人粉丝到场应援，这可是节目久违地有粉丝进场，其中两位著军装的粉丝正是当年和Brave Girls跳过舞的军人！主持人柳喜烈便邀两位上台跳舞，肢体动作和神情和当时如出一辙，成员们都认得出来谁是谁XD



成员侑廷在节目上曾提到过去在音乐节目打歌时，看见台下粉丝只能一小群缩在角落，感到很心疼、很不好意思，希望这次逆袭之后粉丝不用再畏畏缩缩了。这次《柳喜烈》现场虽然也是少少的粉丝，但应援很大方，对其他组歌手（Jessi、YB、Super Junior）的表演也很捧场呢～！希望未来可以再看见粉丝们超强力的军式应援啊～！

最后附上Brave Girls上Rain频道「Season B Season」粉丝超疯突袭，让Rain傻眼大笑不已：



（封图：YouTube@머선129、YouTube@KBS 한국방송）

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