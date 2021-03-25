T-ara 4名成员相聚，他们最安静的时候是P图时！制作组还放了照片 Before＆After 的对比 XD

T-ara芝妍日前作为嘉宾出演《On & Off》，成员居丽、恩静、孝敏也到他家玩，一见面就是各种吵闹呀！

为了举行睡衣派对，他们都换上了睡衣，还拍了各种照片。孝敏：「我刚把照片传过去了，谁先来？」芝妍：「居丽姐先吧！时间最久。」原来...他们会接力P图，芝妍在摄影棚解释：「因为有自己想要的P图想法，所以只会动自己的脸。因为张数很多，各自都已不同的照片开始。」



之后成员们坐在沙发上开始P图，发挥高度的集中力。尹博：「从成员们来到现在为止，现在最安静了。」居丽对著自己闭眼睛的照片P图，让恩静都吐槽：「闭眼睛的照片还P这么多？」孝敏：「在延长睫毛吗？」成员们还分享了自己会的技巧 XD



好不容易修好图，制作组竟然放了Before＆After，甚至分析了每位成员修图的地方，让芝妍都大喊：「哇呜～我第一次看！」（影片8:05～8:52）



吃晚餐时，他们也聊到以前宿舍生活。因为很小就开始演艺活动，芝妍：「我没有多少学生时期的回忆，青春期叛逆发泄给姊姊们了，他们都一直理解我，所以很抱歉。」孝敏：「芝妍有时会像姊姊依样安慰我们、带领我们。」恩静：「是相户依靠的情况，不管在哪里做什么，都希望芝妍能够幸福。」



（图：tvN《On & Off》）

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