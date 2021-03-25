【有片】IU惊人的PPT实力！大学小组演讲可能不想和她分在一组XD

国民精灵IU发布个人第5张常规专辑《LILAC》，这次还精心准备了PPT来向粉丝阐述MV的设计。

IU通过YouTube频道公开了相关影片，她变身娱乐经纪公司的职员「李知东」，站在众人面前演讲，为了配合主题还精心准备了PPT，希望大家能够更直观的了解内容。

只是IU做PPT的实力似乎不像唱功那么好。 封面是五彩斑斓的色系堆加，「飘逸」的字体用了红色，一股浓郁的土气扑面而来。 接下来的正文里，IU因为用了大字体而无法空格（韩文单词和单词间有明确的空格）。 华丽的背景和画面缺乏美感，尤其是最后一张还放上了人偶，画面淩乱到IU自己都看不清字体，哈哈哈哈！



华丽的色彩和各种各样的字体罗列的PPT让众人看得忍不住笑容，IU还称：「上大学期间有小组作业时我负责做PPT，这次做这个没花多长时间。 」对自己的PPT实力非常自信。



然而看完YouTube影片的粉丝和网民并不这么想，众人留言调侃：「我要是和IU在一个小组，绝对不会让她做PPT」、「PPT画面闪瞎了我的眼睛，哈哈哈哈」、「本次YouTube的精彩点是因为PPT过於花里胡哨自己都看不清字的IU」、「我要是和她在一个小组，看到这种PPT一定会疯掉」等。



「图：YouTube@이지금」

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