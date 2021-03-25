T-ara 4名成員相聚，他們最安靜的時候是P圖時！製作組還放了照片 Before＆After 的對比 XD

T-ara芝妍日前作為嘉賓出演《On & Off》，成員居麗、恩靜、孝敏也到他家玩，一見面就是各種吵鬧呀！

為了舉行睡衣派對，他們都換上了睡衣，還拍了各種照片。孝敏：「我剛把照片傳過去了，誰先來？」芝妍：「居麗姐先吧！時間最久。」原來...他們會接力P圖，芝妍在攝影棚解釋：「因為有自己想要的P圖想法，所以只會動自己的臉。因為張數很多，各自都已不同的照片開始。」



之後成員們坐在沙發上開始P圖，發揮高度的集中力。尹博：「從成員們來到現在為止，現在最安靜了。」居麗對著自己閉眼睛的照片P圖，讓恩靜都吐槽：「閉眼睛的照片還P這麼多？」孝敏：「在延長睫毛嗎？」成員們還分享了自己會的技巧 XD



好不容易修好圖，製作組竟然放了Before＆After，甚至分析了每位成員修圖的地方，讓芝妍都大喊：「哇嗚～我第一次看！」（影片8:05～8:52）



吃晚餐時，他們也聊到以前宿舍生活。因為很小就開始演藝活動，芝妍：「我沒有多少學生時期的回憶，青春期叛逆發洩給姊姊們了，他們都一直理解我，所以很抱歉。」孝敏：「芝妍有時會像姊姊依樣安慰我們、帶領我們。」恩靜：「是相戶依靠的情況，不管在哪裡做什麼，都希望芝妍能夠幸福。」



（圖：tvN《On & Off》）

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