【有片】《我独自生活》SHINee珉豪送给Key一直想要的搬家礼物：「少给我假装感动啦！」

虽然每次见面都吵吵闹闹的，但是Key和珉豪最惦记的也是彼此呀！

MBC《我独自生活》近日在YouTube上公开了节目里没有剪进去的一段，是SHINee成员Key收到珉豪送来的搬家礼物，短短3天观看次数已经冲到160多万！

原来，珉豪送的是Key一直很想拥有的吸尘器，Key马上跟珉豪视讯通话，还做出深受感动的表情：



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

结果珉豪说：「明明没有感动就不要做受到感动的表情啦！」Key的表情变得很微妙，节目组加了字幕：「被发现了！」



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

Key遗憾地说：「因为收到快递后已经过了一段时间嘛，你应该刚才就接电话的。 」珉豪：「哈哈哈哈哈哈！因为刚才在颁奖典礼。 」



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

Key撒娇地说：「我真的只是不经意间说过一次，你怎么会记得还买给我啦。 」珉豪：「哇，真的只是不经意间说过十次吧！每次看到广告你都会说：『我要那个~我要那个~我要那个作为搬家礼物~』」再一次被无情戳穿XD



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

Key夸张地说：「我今后的日子就一直做打扫了！要打扫一辈子！」珉豪爆笑之后满意地说：「OK，好极了。 」最后还嘱咐Key「做料理的时候不要切到手」，现场嘉宾都感慨真是太sweet啦~



（图：MBC《我独自生活》节目截图）

熟悉SHINee的粉丝都不会对Key和珉豪的打打闹闹感到陌生，本月2日播出的《惊人的星期六》里，Key表现出对其他节目成员的嫉妒，珉豪还忍不住吐槽：「不要那样啦！」



（图：tvN《惊人的星期六》节目截图）

还有珉豪兵役退伍当天穿著军装去音乐节目现场看泰民的SOLO舞台，在后台见面时，Key对珉豪的军装一脸嫌弃！当然最后还是抱紧处理啦：



（图：JTBC《认识的哥哥》节目截图）

网友都说Key和珉豪虽然看起来总是吵来吵去，其实感情真的很深，一直对彼此照顾有加：



（封图：IG@choiminho_1209，MBC《我独自生活》节目截图）

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