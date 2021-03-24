虽然李秀满是老板，但SJ银赫其实可以对他说非敬语！最「惨」的是少女时代Sunny XD

众所周知韩国是一个辈分等级森严的国家，小辈见到长辈、后辈见到前辈、下属见到上司都要说敬语，如果说了非敬语就会被骂没家教。

SM娱乐作为韩国娱乐经纪界的龙头老大，会长李秀满被旗下所有的艺人们尊称为一句「老师」，哪怕是SM的招牌艺人在他面前都毕恭毕敬，老老实实。 不过最近就有网友提出了一个大胆的说法，那就是Super Junior的银赫完全可以对老板李秀满说非敬语。



▲IG@superjunior

到底是为什么呢？ 银赫本名李赫宰，是全州李氏孝宁大君的第20代孙，始祖第43世孙「宰」字辈，而李秀满则是全州李氏的第21代孙。 也就是说从族谱上来看银赫大了李秀满整整一个辈分，是他的叔伯辈。



▲twitter@EUNHYUKS_wife

得知这一「真相」的粉丝们哈哈大笑，纷纷在网上留言称：「那么Sunny要喊银赫爷爷吗」、「哈哈哈，银赫居然是我曾祖父那一辈」、「秀满大侄子，哈哈哈哈哈」、「当事人知道吗，SJ一定笑疯了」等。



▲Sunny IG

不知道银赫敢不敢对老板李秀满说非敬语呢？

「图：IG@superjunior、twitter@EUNHYUKS_wife、银赫IG、Sunny IG」

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