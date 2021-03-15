各位太子妃请看这里！经典韩剧《宫》要翻拍，皇太子李信人选这4人呼声最高

15年前人气爆表的韩剧《宫》要重新拍摄了，最让人在意的就是男主角李信的人选了。

▼MBC《宫》



当年朱智勋扮演的皇太子李信不知道迷倒了多少女观众，高冷中带著幼稚，孤独又渴望爱情的模样圈粉无数，朱智勋也凭藉该剧成为了大势男明星。 时隔15年，谁要能接棒朱智勋扮演李信呢？ 以下4位男演员呼声最高，都来看看是哪些人吧。

金永大

《The Penthouse》系列里的双胞胎哥哥锡勋的扮演者金英大，长相帅气又带著知性气质的他被不少观众认为最适合李信了。



李宰旭

这位1998年出生小鲜肉是这两年最火爆的演员之一，高大帅气还自带清冷气场，偶尔还露出坏坏的痞气，他也超级适合从前清高，遇到申彩静之后逐渐变得温暖起来的皇太子这个角色啊。



李道晛

《再次18岁》里的李道晛完美演绎了什么是少年感，干净明朗又意气风发，而《Sweet Home》里的他又是个冷静且充满卡里斯马的形象，颜值在线的同时演技也过硬，由他来演李信应该也不差。



黄寅烨

《女神降临》再次让全体观众患上了「男二病」，对黄寅烨爱得深沉，姣好的外形，有料的身材，185CM 的大高个子，加上《女神降临》中反感差极大的校园霸总人设，只对女主角言听计从，符合了观众对於皇太子的所有幻想。



在各位太子妃们心目中，谁才是李信的不二人选呢？

「图：IG@youngdae0302、@ldh_sky、@jxxvvxxk、@hi_high_hiy、MBC《宫》」

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