《Video Star》宋旻浩也是行走的印钞机！殷志源大爆料：去年的版权费买了豪车+房子

明星是最赚钱的职业之一，而在综艺界和歌坛大放异彩的宋旻浩也算是圈内出名的人肉印钞机，据说光一年的版权费就多到令人咋舌。

宋旻浩日前做客了综艺节目《Video Star》，主持人就提到了他已经是韩国音乐版权协会的正式会员了。 宋旻浩解释，虽然自己10年前就加入了协会，但成为正式会员这个好消息还是通过媒体得知的。



要想成为音乐版权协会的正式会员，条件非常严苛，因为协会每年只开放25人的名额，且按照版权收益排位顺序晋级。 宋旻浩透露登录在案的歌曲已经超过了100首，其中还有大热歌曲。 众人十分好奇他一年的版权收入有多少，问道：「差不多是一台进口车的价格呢，还是可以买房子的水准？ 」坐在一旁的殷志源替宋旻浩回答：「这些（车和房子）去年他都买了。 」虽然宋旻浩谦虚地表示：「也并不是都是版权收入啦」，但也未否认殷志源的话语，可想而知他一年的版权收入十分的客观。



宋旻浩都写过哪些歌呢？他所在的男团WINNER发行的《Really Really》、《Different》、《Smile Again》都出自宋旻浩之手，此外还有自创曲《FIANCÉ》、《도망가 (Run away)》等都是大众耳熟能详的热门歌曲。



「截图：MBC EVERY1《Video Star》」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻