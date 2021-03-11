《Video Star》宋旻浩也是行走的印鈔機！殷志源大爆料：去年的版權費買了豪車+房子

明星是最賺錢的職業之一，而在綜藝界和歌壇大放異彩的宋旻浩也算是圈內出名的人肉印鈔機，據說光一年的版權費就多到令人咋舌。

宋旻浩日前做客了綜藝節目《Video Star》，主持人就提到了他已經是韓國音樂版權協會的正式會員了。 宋旻浩解釋，雖然自己10年前就加入了協會，但成為正式會員這個好消息還是通過媒體得知的。



要想成為音樂版權協會的正式會員，條件非常嚴苛，因為協會每年只開放25人的名額，且按照版權收益排位順序晉級。 宋旻浩透露登錄在案的歌曲已經超過了100首，其中還有大熱歌曲。 眾人十分好奇他一年的版權收入有多少，問道：「差不多是一台進口車的價格呢，還是可以買房子的水準？ 」坐在一旁的殷志源替宋旻浩回答：「這些（車和房子）去年他都買了。 」雖然宋旻浩謙虛地表示：「也並不是都是版權收入啦」，但也未否認殷志源的話語，可想而知他一年的版權收入十分的客觀。



宋旻浩都寫過哪些歌呢？他所在的男團WINNER發行的《Really Really》、《Different》、《Smile Again》都出自宋旻浩之手，此外還有自創曲《FIANCÉ》、《도망가 (Run away)》等都是大眾耳熟能詳的熱門歌曲。



「截圖：MBC EVERY1《Video Star》」

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