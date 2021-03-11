《黑道律师文森佐》玉泽演威胁郭东延的氛围太好，导演建议拍成KISS戏！

（雷）玉泽演专心投入，眼神炙热，导演表示：「要是拍成 KISS 戏的话会更好。」郭东延：「WOW～嘿嘿～冷静点。」糟糕，小编想看了！XD（泽演的肌肉在黑暗中更加耀眼啊）

tvN 热门韩剧《黑道律师文森佐》（Vincenzo）渐入佳境，好评不断，收视率也创下新高，其中，玉泽演饰演的男二也渐渐发光发热，展现出隐藏的一面，原来他才是「巴别集团」真正的会长，本剧中魔王一般的存在。



（图源：taec yeon ok@twitter）

「巴别集团」表面上由张韩瑞（郭东延 饰）出面，其实是张俊宇（玉泽演 饰）一手操控，两人还是同父异母的兄弟，张俊宇掀开身份后，知道真相的人都对他自然产生了畏惧感。



（图源：tvN DRAMA@FB）

▼最新一期的花絮中，开头玉泽演露出上半身，给足了粉丝福利，还有一场戏是要压制郭东延，让他听话，看著这一幕，导演不禁脱口而出：「要是拍成KISS戏的话会更好…。」玉泽演默默低头（太听话了吧XD），郭东延立刻转头：「WOW～嘿嘿～冷静点。」慌忙之下脱口而出的美式反应，真的太好笑了～XDDD：





（图源：tvN DRAMA@youtube）

第 5～6 集里，也有许多有趣的花絮片段，每周都很期待呢！

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