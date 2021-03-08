带货王又买不到爱喝的茶！BTS柾国嘟嘴气pupu：「阿米们，动作会不会太快了点？」连厂商也推特回应了！

BTS爱用的东西阿米们也要买！柾国继之前曾经在直播中无意间透露了自己平时用的洗衣精，造成全球阿米抢购而大缺货，连他自己都买不到，这一次带货王又再度发威，而柾国也在直播嘟嘴跟粉丝抱怨「你们动作会不会太快了点？」



照片：柾国Vlive直播截图

2月底时柾国曾在直播中与粉丝互动，拿起一瓶黄色的饮料来喝，大家问他那是什么，他也很直接的回答：「这是康普茶，柠檬口味的，粉状包装，听说对身体好，大约一天喝两包左右…」看似日常的对话没想到又再度为他带来灾难，因为此话一出又开始造成阿米们大肆抢买来品尝看看。



照片：柾国Vlive直播截图

3月7日柾国终於忍不住在直播中跟粉丝抱怨了，只见他有点严肃地瞪著镜头说：「对了，康普茶，柠檬口味，我已经买不到了……你们动作会不会太快了点啊？」接著在镜头前抱怨地嘟起嘴巴，下一秒又开心地笑了出来，让许多阿米们觉得他的反应实在太有趣了，难道上一次买不到洗衣精的经验他忘记了吗？







照片：柾国Vlive直播截图

不过这一次厂商也火速回应，他们也收到了到处都完售的消息，了解到了带货王柾国的威力，先是感谢所有粉丝们的支持，还在推特动态上直接写著：「不管是2盒还是200盒都可以！康普茶工厂加工中！感谢大家〜」接著还上传了许多准备好的康普茶照片，写著：「目前即时状况！请告诉我们如何送到他（柾国）那里〜」相当给力，带货王真的不用怕喝不到了！







照片：teazen.tea 推特

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