【有片】SM这个碗太小，装不下思想有深度的SHINee Key：很想写一篇关於行为经济学的论文XD

SHINee近日发行了第七张的正规专辑，除了主打歌《Don't Call Me》备受关注，成员们的一举一动也备受关注。

这次就有粉丝翻出了Key 3年前的发言，大赞他「非常有思想」。 韩国知名的YouTube博主JAYKEEOUT曾经采访过Key，Key与他探讨了自己的「人生哲学」，一番言论如今再看也是非常的有深度和内涵。



当时Key表示：「其实我很想写一篇关於行为经济学的论文，大家可以去看看《「错误」的行为Misbehaving》 这本书，很多时候人类只追求单纯的利益，却经常忘了人类情感淩驾於经济之上，当然不是说所有的情况都符合，只是在娱乐经纪这个领域内，这种理念应该作为基础来看，可是经常事与愿违，双方都觉得是为了对方好。 比如说，站在公司的立场来看，公司觉得是为了你好才那样做。 反过来从艺人的立场来看，他也觉得是为了公司好才那样做。 我经常思考要如何减少这种立场差异，双方的立场无法统一。 其实有影响力的艺人就应该率先站出来，不过现在的我还不行，要年纪再大一点，再多学一点之后，这样我才有足够的说服力。 我觉得公司应该看到那些肉眼看不到的经济价值，尤其是在我们这个行业，要知道当你展示好的，你也会得到好的，所以对於投资千万不要吝啬，因为你创造出好的作品后，钱自然就来了，一定会这样的，因为这个时代大家都愿意花钱去买好东西。 」



이 부분 다시 보면서 느낀점: 기범을 담기엔 스엠의 그릇이 너무 작다 pic.twitter.com/ko8izBsxU1 — 키네틱 아트 (@KEYnetic_art) December 31, 2018

舞台上Key是表现力极强的实力爱豆，台下则是个热爱生活，愿意为生活去思考的宝藏男孩，越了解他就越被他吸引，难怪有粉丝调侃「SM的碗太小了，装不小这样雄心壮志的Key」。



「首图：IG@bumkeyk / 内文图：twitter@@KEYnetic_art、theqoo」

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