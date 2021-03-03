BIGBANG G-Dragon背后堕落天使的真相！这个理由太搞笑了XD

男团BIGBANG队长G-Dragon和女团BLACKPINK队长Jennie恋情曝光，虽然已经时隔数日，但关於两人的热度依旧不减。

作为顶流中的顶流，但凡GD有新消息都会冲上热搜榜，各大韩媒也不放过关於这位顶流爱豆的一切，就连不少旧闻都要拿出来说一说，再蹭一波流量热度。 潮人GD，据说从头到脚都有纹身，脖子后面还有一个非常明显的超大纹身。 当他穿衣服的时候，这个纹身只能露出一部份，所以在多数情况之下，我们是看不到这个纹身的全部的，不过也有网友晒出了纹身的全景图，脖子背后的图案是其实是一个张开翅膀的裸男。



지드래곤 목 뒤의 날개 문신 pic.twitter.com/f3NeyzDcJQ — (@NewsongPlz) November 3, 2020

GD曾在某次采访中提到过这个堕落天使纹身，他有一位非常喜欢的纹身师，在纽约的时候偶然联系到对方，於是恳请对方帮他纹身。当时GD的想法其实是要把自己纹在身上，但画图时他又不方便把衣服全脱了，於是就找经纪人代替，让他摆好姿势后拍了一张照片，因此GD脖子上的纹身其实就是那位经纪人啦。



▲YouTube@래곤이형

这也正是GD不得不把经纪人的「裸体」纹在自己身上的理由，得知真相的粉丝们全都拍掌大笑，毕竟纹身是要跟著GD一辈子的。另外，也有粉丝透露GD的这个纹身其实还有另一层含义，那就是GD是在告诫自己，遇到任何难事都不要轻易低头。

「图：twitter@NewsongPlz、IG@xxxibgdrgn、YouTube@래곤이형」

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