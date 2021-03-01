SHINee Key的「假喘Ending」引发讨论！2PM玉泽演转发影片还表示：「回归的话，我也要试试」

SHINee在上月22日发行第7张正规专辑《Don't Call Me》，日前他们也在各大音乐节目进行打歌，舞台真的都超好看的～



（图：推特＠SBS Kpop）

在舞台结束时，镜头会成员的特写，通常唱跳完一首歌都会又流汗又喘，但...Key一发现镜头后，原本看起来超淡定的表情，马上假装喘得很厉害，他的「假喘Ending」也在网路引发讨论。



（图：YouTube@M!Countdown、YouTube@KBS Kpop）

连2PM成员玉泽演也关注，还在推特转发相关影片，并写下：「回归的话，我也要试试。」这让不少粉丝留言表示：「二代团啊」、「玉泽演真的是网民啊」、「快点准备一下」、「已经有画面了」、「我会期待的」等等。

컴백하면 해봐야지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://t.co/s9riW4gXaa — taec yeon ok (@taeccool) February 27, 2021

今年1月，JYP方面也曾表示：「从2017年开始进入活动休止期的2PM，继退伍的灿盛之后，最后一位成员俊昊将在3月退伍，6名成员（Jun. K、Nichkhun、泽演、佑荣、俊昊、灿盛）将以完整体回归到粉丝身边。」不少粉丝们也都期待著～



（图：JYP）



（封面图：TVDaily、YouTube@KBS Kpop）

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