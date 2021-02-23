《黑道律师文森佐》宋仲基开播就送腹肌福利，迷妹们瞬间联想到《太阳的后裔》XD

《黑道律师文森佐》一开播，听说不少观众再次重投宋仲基的怀抱了，纷纷嚷著要「复合」。

韩剧最大的魅力之一就是让女观众们每看一部戏就换一个老公（男友），帅气的面庞、紧实的身材、多金还痴情，试问哪个女生不喜欢呢？ 新剧《黑道律师文森佐》中，第一集导演就给粉丝安排的福利，宋仲基大秀腹肌，颜值身材双双回归，气场全开，怪不得让粉丝忍不住大喊：这真的是我可以免费看的吗？本以为这是一部阴郁系的黑帮剧，万万没想到是一个喜剧，宋仲基在剧中各种帅不过三秒惹得观众捧腹大笑，尤其是那段洗澡被莲蓬头「调戏」的场景真的笑到肚子疼。 而满屏的腹肌福利让人看得移不开眼。



宋仲基完全半裸出镜的模样也让人联想到了他的大热剧《太阳的后裔》，里面有一段他脱去上衣健身的片段。拍摄这部剧时宋仲基刚退伍不久，身材好到爆，肌肉纹理清晰，荷尔蒙爆棚，半裸出镜的他又惹得无数迷妹们舔屏收藏。



▲KBS《太阳的后裔》截图

宋仲基就是脱衣有肉穿衣显瘦的代表人物。穿起衣服他既是英姿飒爽的军人，也是文质彬彬带著痞气的律师，没想到当他脱下衣服后是这么一副荷尔蒙爆棚、充满男人味的模样。时隔这几年，宋仲基的腹肌有变化吗？



▲Viu Hong Kong《太阳的后裔》截图



▲《黑道律师文森佐》

「图：KBS《太阳的后裔》、 tvN《黑道律师文森佐》、YouTube@Mr Paxian、@송중기팬채널[Ki Aile]」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻