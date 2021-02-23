【有片】《认识的哥哥》珉豪又被Key「耍了」！为了获得休假而努力当上中队长，结果被告知：「海兵队没有休假」XD

最后珉豪和Key的表情都太好笑了XD
20日播出的JTBC《认识的哥哥》里，刚刚服完兵役的成员们分享了军中趣事，珉豪是2019年4月入伍，比Key晚一个月：「基础军事训练结束后和Key通话，Key说：一定要当上中队长训练兵！有机会获得补偿休假！」因为Key就当过中队长训练兵，并且获得了非常难得的补偿休假。
（图：《认识的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
珉豪：「听说这件事之后我就报名当中队长，但是那里好多人都想当！」Key：「像珉豪这样的家伙一大堆！」珉豪：「我的热情根本不够用！」
（图：《认识的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
珉豪：「最后好不容易当上了中队长，以为可以获得休假了，结果被告知海兵队没有补偿休假。 我打电话给Key说：呀，我们这边没有啊！」Key的反应只是：「啊，不一样吗？ 」摊手XD
（图：《认识的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
Key和温流都获得了补偿休假，只有珉豪没有，十分委屈。
（图：《认识的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
这令小编想起三年前SHINee出演《Radio Star》的时候，珉豪说自己早上刚睡醒就被Key叫出去玩滑水，自己是素颜、穿著运动衣，Key却 涂好了BB霜拿著摄像机在拍：「他是为了拍自己的节目才叫我出来！Key说先随便拍一拍、可能不会用到， 天啊！我们玩了一个小时，那一个小时全都剪进去了！」
（图：MBC《Radio Star》Youtube@MBCentertainment）
不过素颜这样真的不是犯规吗？ 也太靓仔了吧！
（图：《Key′s knowhow》Youtube@Mnet Official）
（封图：《认识的哥哥》JTBC Youtube@아는형님 Knowingbros）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究