[有雷]《Sisyphus：the myth》前两集资讯量好大！待解之谜快来整理准备追下去！

JTBC的10周年大型特别企划电视剧《Sisyphus：the myth》从未开播前就引发话题讨论，前两集的剧情展开更是让大家有著科幻电影般的体验，还有许多角色未正式登场，而朴信惠与曹承佑的遭遇更是令人紧张，还未解开的谜题有哪些？

＃来自未来的行李箱

剧中可以看出男主角的哥哥韩泰山，以及来自未来的姜瑞海（朴信惠饰）都有著一个黑色行李箱，并带有六位密码，行李箱内都包含了他们最珍贵的物品，姜瑞海虽然想办法要警告韩泰术（曹承佑饰）不可打开，但聪明的天才韩泰术不仅寻获并且猜中了密码，发现行李箱有著令他难以置信的秘密。



＃韩泰术的公司名称

剧中韩泰术公司名称是「Quantum and Time」，虽然还没有正式说到他所研究的项目是什么，让他能够全球知名也吸引许多投资者，照这个名称以及海报上写的「量子传送的新典范」去推理的话，应该是研究量子力学与时间的关系，那是否他所研发的就是真正能穿梭未来与过去的时光机器？



＃管制局

剧中出现自称「管制局」的执法团队，还拿出国家公务员的工作证，表示他们是属於中央机构并非私人，他们曾阐明自己管理的是「非法入侵」的未来旅人，相对也表示时空旅行在未来也有合法入境者？姜瑞海明明跟父亲一起到一个类似机场一样的地方，手臂也烙上了号码，看起来都很合乎程序，怎会是非法入侵？朴社长说「被抓到就死定了」，但韩泰术却被讯问后在家中醒来？中间发生了什么事情吗？



＃朴社长成东镒的身分

前两集中成东镒尚未正面现身，只透过电话与韩泰术联系，预告中他称自己所开设的「亚洲超市」是一个类似「大使馆」的机构，也将带领曹承佑与朴信惠去到未来世界，他与韩泰山的交易也是他的保险箱钥匙，因此推论他就是靠与未来的人交易自己的珍藏物品，而由他来执行非法偷渡至现代的过程。





＃来自未来的朴信惠

在一开始与父亲泪眼道别后，姜瑞海被送到现代的铁轨旁，因为身上带有高度辐射所以化学兵拿著仪器测量她的所在位置，管制局的人后来到餐厅也是一样侦测到高辐射反应，这代表她从未来被传送过来，而在某些时候她还会全身类似讯号不清而引发周围停电反应等，韩泰山看来似乎也是传送过程不太顺利，究竟他们是怎么从未来过来的呢？





＃监视著韩泰术的人（或不是人？）

哥哥发现了有人窃听与监视泰术，於是想要提前警告他，但因为当日泰术忙著公司大会而忽略哥哥令他至今后悔莫及。姜瑞海在电话留言中也提到有人会去抓韩泰术，不可相信任何人。加上坠机事件后的副机长的行为也像被监视并遭到灭口，韩泰术家中遭到侵入但CCTV却拍不到，墙上留下警告字句令韩泰术更匪夷所思。监视著他们的团体尚未现身，也将是本剧重点。



照片: JTBC

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