[有雷]《Sisyphus：the myth》前兩集資訊量好大！待解之謎快來整理準備追下去！

JTBC的10周年大型特別企劃電視劇《Sisyphus：the myth》從未開播前就引發話題討論，前兩集的劇情展開更是讓大家有著科幻電影般的體驗，還有許多角色未正式登場，而朴信惠與曹承佑的遭遇更是令人緊張，還未解開的謎題有哪些？

＃來自未來的行李箱

劇中可以看出男主角的哥哥韓泰山，以及來自未來的姜瑞海（朴信惠飾）都有著一個黑色行李箱，並帶有六位密碼，行李箱內都包含了他們最珍貴的物品，姜瑞海雖然想辦法要警告韓泰術（曹承佑飾）不可打開，但聰明的天才韓泰術不僅尋獲並且猜中了密碼，發現行李箱有著令他難以置信的秘密。



＃韓泰術的公司名稱

劇中韓泰術公司名稱是「Quantum and Time」，雖然還沒有正式說到他所研究的項目是什麼，讓他能夠全球知名也吸引許多投資者，照這個名稱以及海報上寫的「量子傳送的新典範」去推理的話，應該是研究量子力學與時間的關係，那是否他所研發的就是真正能穿梭未來與過去的時光機器？



＃管制局

劇中出現自稱「管制局」的執法團隊，還拿出國家公務員的工作證，表示他們是屬於中央機構並非私人，他們曾闡明自己管理的是「非法入侵」的未來旅人，相對也表示時空旅行在未來也有合法入境者？姜瑞海明明跟父親一起到一個類似機場一樣的地方，手臂也烙上了號碼，看起來都很合乎程序，怎會是非法入侵？朴社長說「被抓到就死定了」，但韓泰術卻被訊問後在家中醒來？中間發生了什麼事情嗎？



＃朴社長成東鎰的身分

前兩集中成東鎰尚未正面現身，只透過電話與韓泰術聯繫，預告中他稱自己所開設的「亞洲超市」是一個類似「大使館」的機構，也將帶領曹承佑與朴信惠去到未來世界，他與韓泰山的交易也是他的保險箱鑰匙，因此推論他就是靠與未來的人交易自己的珍藏物品，而由他來執行非法偷渡至現代的過程。





＃來自未來的朴信惠

在一開始與父親淚眼道別後，姜瑞海被送到現代的鐵軌旁，因為身上帶有高度輻射所以化學兵拿著儀器測量她的所在位置，管制局的人後來到餐廳也是一樣偵測到高輻射反應，這代表她從未來被傳送過來，而在某些時候她還會全身類似訊號不清而引發周圍停電反應等，韓泰山看來似乎也是傳送過程不太順利，究竟他們是怎麼從未來過來的呢？





＃監視著韓泰術的人（或不是人？）

哥哥發現了有人竊聽與監視泰術，於是想要提前警告他，但因為當日泰術忙著公司大會而忽略哥哥令他至今後悔莫及。姜瑞海在電話留言中也提到有人會去抓韓泰術，不可相信任何人。加上墜機事件後的副機長的行為也像被監視並遭到滅口，韓泰術家中遭到侵入但CCTV卻拍不到，牆上留下警告字句令韓泰術更匪夷所思。監視著他們的團體尚未現身，也將是本劇重點。



照片: JTBC

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