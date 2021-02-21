有一种尤物叫「人间奢侈品」！她们只是坐著就足以赚足所有人的目光

娱乐圈里不少人称为人间大牌，她们都有怎样的气质？

Gucci是谁？ 人间Chanel又是谁？ 有没有人间Dior、人间Prada呢？ 都有，都有！这些奢侈品品牌都是如何在「人间」挑选代言人的呢？ 看看以下的仙女们就知道了。 先说说人间Chanel Jennie。 BLACKPINK的Jennie完全就是香奈儿的亲女儿，服装、箱包、香水随便挑。 她本人可甜可盐可妖娆可帅气，十分适合摆出厌世的冷漠眼，但同时自带高级感，和Chanel追求的高雅精美气质非常吻合。



IU则是GUCCI选中的全球大使，虽然老话说「红配绿丑的哭」，但GUCCI却完美的将红与绿搭配在了一起，IU红丝袜配绿皮鞋，只让人觉得高贵优雅，如油画一般。



有著白皙皮肤的Red Velvelt队长Irene则是Prada的韩国区大使，作为一个有著百年历史的高奢品牌，Prada是贵族和品味的象徵，气质就是Prada的代名词，高傲是Prada的精髓，Irene感觉很美但让人很难靠近的清冷气质与Prada很匹配。



人间Dior自然就是秀智啦，Dior的优雅和仙气在秀智身上得到了完美的体现。 秀智虽然不是五官明艳的类型，但是她身上有一种很舒服的气质，特别耐看，笑起来很治愈。 淡定纯净的气质很好的诠释了Dior的精致与法式优雅。



新晋人间LV说的是有著天使歌喉的太妍。 最近她就和LV一起拍摄了时尚写真，高冷的LV向爱豆伸出了橄榄枝，经典与实用、高贵并存。 作为少女时代队长的太妍带领队友抒写了女团新历史，而个人SOLO事业也全面开花，人气如同LV一样长久。



人间YSL一定就是BLACKPINK的Rose了！之前她曾作为韩国唯一一位受邀的艺人出席巴黎时装周YSL秀，可见品牌对她有多喜爱。甜酷风格的Rose和YSL表彰的高雅、神秘、热情完美契合。



「图：IG@jennierubyjane、@taeyeon_ss、@skuukzky、@roses_are_rosie、@dlwlrma、@taeyeon_ss」

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