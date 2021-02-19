《The Penthouse 2》今晚首播！柳真、朴殷硕合体拍摄画报，他们会联手为「秀莲」报仇吗～

《The Penthouse 2》主演柳真、朴殷硕为时尚杂志《Cosmopolitan》拍摄了一组画报，以黑色系列的时尚情侣装造型，和独一无二的眼神和姿势散发著特有的魅力。



（图：《Cosmopolitan》）

通过第二季预告影片暗示复仇开始的柳真透露：「不管怎么说复仇的目的更加明确了，吴允熙（吴贇熙）将变身爲更加狠毒的角色。」



她提到：「饰演吴允熙的过程中，有时因爲自己无法理解这个角色的行爲而非常辛苦，每当这时我都会打电话给编剧并听取说明。首先我努力去理解吴允熙这个人物，现在花在那个过程上的时间越来越短，好像理解她了，真的成爲吴允熙。」



（图：《Cosmopolitan》）

朴殷硕在第一季分饰「罗根李」和「具虎东」两角，他说：「第二季不会再出现具虎东，这季除了罗根李外，每个角色都会有更壮观的变化，人物之间的关系也会有很多变化。越演戏越有野心，渐渐地我有了想要表达的东西，也产生了只属於我的细节。」



（图：《Cosmopolitan》）

这组画报公开，让不少网友表示：「罗根李长得这么帅吗」、「柳真真的好漂亮，精灵出身真的不一样」、「为什么是吴允熙跟罗根李」、「秀莲什么时候回来」、「终於可以看到播出了」、「他们要一起为秀莲报仇吗」等等。而《The Penthouse 2》将在今晚（19日）首播，相信大家都等不及了吧～



（图：SBS《The Penthouse 2》）

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