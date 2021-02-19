《The Penthouse 2》今晚首播！柳真、朴殷碩合體拍攝畫報，他們會聯手為「秀蓮」報仇嗎～

《The Penthouse 2》主演柳真、朴殷碩為時尚雜誌《Cosmopolitan》拍攝了一組畫報，以黑色系列的時尚情侶裝造型，和獨一無二的眼神和姿勢散發著特有的魅力。



（圖：《Cosmopolitan》）

通過第二季預告影片暗示復仇開始的柳真透露：「不管怎麼說復仇的目的更加明確了，吳允熙（吳贇熙）將變身爲更加狠毒的角色。」



她提到：「飾演吳允熙的過程中，有時因爲自己無法理解這個角色的行爲而非常辛苦，每當這時我都會打電話給編劇並聽取說明。首先我努力去理解吳允熙這個人物，現在花在那個過程上的時間越來越短，好像理解她了，真的成爲吳允熙。」



（圖：《Cosmopolitan》）

朴殷碩在第一季分飾「羅根李」和「具虎東」兩角，他說：「第二季不會再出現具虎東，這季除了羅根李外，每個角色都會有更壯觀的變化，人物之間的關係也會有很多變化。越演戲越有野心，漸漸地我有了想要表達的東西，也產生了只屬於我的細節。」



（圖：《Cosmopolitan》）

這組畫報公開，讓不少網友表示：「羅根李長得這麼帥嗎」、「柳真真的好漂亮，精靈出身真的不一樣」、「為什麼是吳允熙跟羅根李」、「秀蓮什麼時候回來」、「終於可以看到播出了」、「他們要一起為秀蓮報仇嗎」等等。而《The Penthouse 2》將在今晚（19日）首播，相信大家都等不及了吧～



（圖：SBS《The Penthouse 2》）

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