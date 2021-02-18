《Running Man》近期最精彩的撕名牌对决！宋智孝完胜，李光洙赢过金钟国～

这一集有韩剧《The Penthouse》的3位男演员当嘉宾，还有精彩的撕名牌对决可看，真的是太精彩啦～～～！大家印象最深刻的是谁对上谁呢？

热门韩剧《The Penthouse》的三位人气男演员於上周日在《Running Man》上登场，三度来RM的河道权带著「河博士」尹钟焄跟「罗根李」朴殷硕，引发了不少笑料，竞赛的过程也都相当精彩，而在撕名牌对决中，也展开了近期最热烈的比拚，让观众们印象深刻。



分成三队，每队派出一位，一共三人进行问答，但也可以选择直接对决，两人以上举牌就展开，撕下名牌的人就可以获得分数。



【第一战】宋智孝、池锡辰、全昭旻，两个女生先合力铲除池锡辰，但面对RM大前辈宋智孝，全昭旻是毫无招架之力，只能被撕认输啦～！



【第二战】李光洙与来宾尹钟焄、朴殷硕，虽是RM老手，却被嘉宾们脱掉背心，输得好不甘啊～！XDDD（嘉宾真的超拚的！！！）



【第三战】金钟国、河道权、李光洙，河道权虽然斗志满满，但却失利被撕，而在剩下两人的一对一中，李光洙格外卖力（大概是上一场输得太冤枉了），金钟国也不小心跌倒趋於弱势，李光洙成功撕掉金钟国！！！



不只是这三场，还有好几场对决都非常精彩！大家千万不能错过这一集《Running Man》哦（2月14日播出）。

（图源：런닝맨 - 스브스 공식 채널@youtube.com）

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