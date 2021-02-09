《Run On奔向爱情》任时完申世景被拱真交往！任时完：「默契太好导致前半剧情反而难拿捏」

上周刚播毕的纯爱小品电视剧《Run On奔向爱情》，剧中的「善美CP」任时完与申世景让观众们认为非常登对，更希望两人原地交往，对此任时完在日前访谈中也曾提到本次与申世景配合的感想。

任时完虽由男子团体出道，但在戏剧上的表现相当出色，曾演出《拥抱太阳的月亮》，并在《未生》中演出了人生角色张格莱。在电影方面他也曾演出千万电影《正义辩护人》令人印象深刻，《不汗党》更尝试小混混角色，让观众们看到另一面的任时完。在结束电视剧《王在相爱》后他随即入伍，在2019年退伍后即与李栋旭合作《他人即地狱》尝试恐怖题材，睽违两年再度回归电视剧《Run On奔向爱情》受到许多观众们的喜爱。

《Run On奔向爱情》中任时完所演出的奇善谦一角，虽然总是跑在第二名的短跑选手，但却因为家庭因素为大家所熟知，背负名人家庭包袱的他，在遇上了吴美珠（申世景饰）后，逐渐改变自己的想法并学会听从自己的心，也是这部电视剧希望传达的正面讯息。



日前他也透过媒体Sports Chosun的访谈中提到自己与申世景的合作，两人的登对CP感也是让大家持续收看的原因之一。他说：「在演技上想尝试时，申世景都能配合得很棒，所以从一开始我就很信任她。」「甚至因为我们的配合很有默契，剧情前半两人还没有坠入爱河的时期，反而觉得有点难保持不太熟的距离。」原来默契太好还有这样的困扰啊〜

任时完也提到秀英看来相当理智，想不到意外的搞笑，是位令人感到愉快的演员，姜泰伍也是一样，在现场的相处气氛非常融洽。他也提到了剧中饰演奇善谦母亲的车和娟前辈，与其说是妈妈其实比较像是大姊姊，两人的沟通也相当顺畅。



任时完也即将加入tvN的野外综艺节目《带轮子的家2》，让大家开始期待是否有机会让「谦美CP」再度合体呢？

照片：JTBC、Plumactors IG

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