《The Penthouse 2》「河博士」尹钟焄要黑化了！病娇帅哥一个眼神狠到爆

《The Penthouse 2》即将开播，日前剧组开始公开主角们的剧照了。

第一季中，尹钟焄扮演的河尹哲是个凭藉老婆千瑞珍（金素妍 饰）的家庭而一跃飞上枝头的「凤凰男」，他为了自己的前程抛弃了相恋多年的女友吴允熙（柳真 饰）。但和千瑞珍结婚后却一直被女方家看不起，过得非常窝囊，即使发现老婆出轨，也只是忍气吞声。 这样的河尹哲看得观众们直呼「不是男人」，而唯一让大家认可，甚至无法做到100%恨他的原因就是他对女儿的爱和真心，这样的河尹哲似乎更加立体，也有了人性。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！

据说第二季里的河尹哲要完全黑化了。 剧组公开了尹钟焄的剧照，照片里的他一改第一季中的「病娇帅气」，一个眼神足以看出他的隐忍和怒火。 是什么让河尹哲完全黑化了呢？ 联想起1月曝光的《The Penthouse 2》的预告片中，河尹哲的那句「看来你很在意我回来了啊」更是激起了所有观众的好奇心。



▲SBS《The Penthouse 2》

剧组也透露过第2季里的河尹哲反转和冲击不断，越来越期待2月19日开播的《The Penthouse 2》了。



「图：IG@yoonjongactor_official、SBS《The Penthouse 2》、YouTube@SBS NOW」

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