《The Penthouse 2》Q＆A采访！严基俊对金素妍说：「我们在下部作品就不要演反派了...正常的关系！」

《The Penthouse 2》播出前，演员们进行了Q＆A采访，严基俊和金素妍一组，就一起来看看吧！

在《The Penthouse》第一季中，朱丹泰和千瑞璡有著完美Ending，有观众问：「朱丹泰和千瑞璡会这样Happy Ending下去吗？应该不会吧？」严基俊回答：「总之我们在第一季成为了胜者，但不能在第二季完蛋，再撑一会儿！不然就无法拍第三季了呢！」



（图源：YouTube@SBS Catch截图）

两人在剧中都饰演反派，他们谈到对方的名场面（严基俊说了钢琴那段、金素妍说了手指戏），还一直称赞对方！金素妍：「我为了呈现更生动一点、为了填补自己的不足，可以做到眼白演技，是这样努力来呈现某些场面，但严基俊欧爸根本不需要这些，单凭演技就能表现出所有，他就拥有这样的演技，我在旁边真的学到很多。」



（图源：YouTube@SBS Catch截图）

严基俊接著说：「我们在下部作品就不要演反派了...正常的关系！」金素妍：「不要再是不伦，不要再被挨骂了。」



（图源：YouTube@SBS Catch截图）

之后有观众问：「第二季也会继续使坏吗？」严基俊：「会坏到极致！」金素妍：「敬请期待哦～恶毒的结尾。」他们在第二季的剧照也公开，两人的眼神依旧让人紧张，又会做出什么恶劣和狠毒的事呢？期待2月19日首播！



（图源：YouTube@SBS Catch截图、SBS《The Penthouse 2》）

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