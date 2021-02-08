《The Penthouse 2》Q＆A採訪！嚴基俊對金素妍說：「我們在下部作品就不要演反派了...正常的關係！」

《The Penthouse 2》播出前，演員們進行了Q＆A採訪，嚴基俊和金素妍一組，就一起來看看吧！

在《The Penthouse》第一季中，朱丹泰和千瑞璡有著完美Ending，有觀眾問：「朱丹泰和千瑞璡會這樣Happy Ending下去嗎？應該不會吧？」嚴基俊回答：「總之我們在第一季成為了勝者，但不能在第二季完蛋，再撐一會兒！不然就無法拍第三季了呢！」



（圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

兩人在劇中都飾演反派，他們談到對方的名場面（嚴基俊說了鋼琴那段、金素妍說了手指戲），還一直稱讚對方！金素妍：「我為了呈現更生動一點、為了填補自己的不足，可以做到眼白演技，是這樣努力來呈現某些場面，但嚴基俊歐爸根本不需要這些，單憑演技就能表現出所有，他就擁有這樣的演技，我在旁邊真的學到很多。」



（圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

嚴基俊接著說：「我們在下部作品就不要演反派了...正常的關係！」金素妍：「不要再是不倫，不要再被挨罵了。」



（圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

之後有觀眾問：「第二季也會繼續使壞嗎？」嚴基俊：「會壞到極致！」金素妍：「敬請期待哦～惡毒的結尾。」他們在第二季的劇照也公開，兩人的眼神依舊讓人緊張，又會做出什麼惡劣和狠毒的事呢？期待2月19日首播！



（圖源：YouTube@SBS Catch截圖、SBS《The Penthouse 2》）

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