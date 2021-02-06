2021年OCN要发力了：不仅李瑞镇的《Times》本月要开播了，还有《驱魔面馆》第2季、《Voice》第4季！

韩剧圈内有这样一句话，「OCN出品，必是精品」，可见观众们对OCN推出的电视剧是多么的认可。

不同於一般的韩国电视台，OCN偏爱刑侦悬疑剧，搭配魔幻、恐怖等元素，融入批判社会的话题或真实故事，打造出了一系列经典爆剧，比如《Voice》、《隧道》、《神的测验》、《救救我》，还有最近的《驱魔面馆》，每一部都吸引了大批的忠实观众。



▲OCN《神的测验》



▲OCN《隧道》

2021年的OCN还将持续发力，继续为观众们呈献更多的好作品。 刚刚杀青的《驱魔面馆》已经敲定第2季，4大驱魔主力赵炳圭、刘俊相、廉惠兰和金世正正在积极洽谈中，虽然开拍和定档时间尚未决定，不过观众们可以期待起来了！



▲OCN《驱魔面馆》

除此之外本月20日即将开播的《Times》也非常值得一看，由李瑞镇、李周映、 金永哲携手主演，是一部通过时间错位，讲述女主徐正仁（李周映饰）通过电话联系到生活在5年前的记者李镇宇（李瑞镇饰），一同阻止女主父亲徐基泰（金永哲饰）总统的死亡，面对危险真相的政治悬疑剧。这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！



▲OCN《Times》

《Voice》系列可以说是OCN最受欢迎的季播剧了，李荷娜作为绝对女主角，连续四季一直担任女主，而最新一任男主则换成了型男宋承宪，地点也变成了济州岛，预计上半年就能播出。



▲OCN《Voice》

《驱魔面馆》的火爆也让OCN看到了市场，已经确定将要改编另一部奇幻驱魔漫画《Island》，金南佶、徐睿知、任时完接到片约邀请，很有可能这三位演技派要合体亮相。



▲SBS《热血司祭》、 tvN《虽然是精神病但没关系》、OCN《他人即地狱》

「图：《驱魔面馆》、《Voice》、《Times》、《隧道》、《热血司祭》、《虽然是精神病但没关系》、《他人即地狱》官方剧照」

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