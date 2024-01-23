TWICE三姝更多台湾游玩照公开！子瑜还公开和好姐妹Elkie同框戏水影片

编：「看来子瑜好好当地陪了吧！子瑜回台跨年，也和来台发展的Elkie聚聚♥」

月初就传TWICE成员志效、定延带家人一同来台湾游玩，志效后来发出照片，她与定延确实和更早回到台湾的子瑜会合，一起从台南玩到大台北。



昨（23）日换定延和子瑜接连发布照片，定延除了发三人合影照之外，还有自己在九份吃「阿珠雪在烧」花生卷冰淇淋、在花园夜市玩射击游戏的照片，还有疑似是三姝与志效、定延父母的合照。



子瑜一连发了三篇，首篇就献给吃花生卷冰淇淋的志效，三人还一起吃了故宫晶华的「仕女豆沙包」和仕女们合影。子瑜还惊喜发出和在韩国就很亲近的前CLC香港籍成员Elkie（庄锭欣）的关子岭泥浆温泉「戏水照」，由於先前曾有「删合照」闹不合的疑云，这对好姐妹睽违三年再次在大众面前正面同框，让双方粉丝又惊又喜（Elkie去年就曾和子瑜妈妈一同前往韩国和子瑜同聚，Elkie和子瑜父母更一起参加TWICE见面会）。



庄锭欣也发照片与影片，俏皮写著「她教会了我泼水」，果然有更多双姝玩水的画面，有网友留言「这片长到底多长 我已经看了三小时还没看完」。两人还嘴对嘴隔空「啵啵」，好感情不言而喻，显见过往不合都是流言。



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