《The Penthouse》腹黑男严基俊20年前照片曝光：学生时代清秀帅气，舞台剧招牌角色是「纯情男」！

看多了《The Penthouse》里的大魔王 #严基俊，再看他摘下眼镜的清纯模样，真的有一点点不习惯耶！XD

近日在SBS电视剧《The Penthouse》里饰演大反派的严基俊，阴险狠毒的形象深入人心，但有网友翻出他20多年前的照片，发现反差巨大！香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！





左边的照片是读书时的模样，已经眉目清秀，是很有气质的小帅哥;右边看起来是20岁出头的时候，强烈的眼神已经初具雏形！



这张照片看起来也是出道初期，网友感叹完全是偶像艺人的颜值啊：



今年44岁的严基俊毕业於明知大学社会教育院话剧电影学系，1995年21岁时就已经出道演话剧，2006年涉足电视剧，有很多舞台剧和话剧作品，其中最有代表性的一个角色就是韩国原创舞台剧《维特》里的男主角维特！这是一个因为无法与心爱的女人在一起而饮弹自尽的纯情角色，宣传海报里的严基俊展露出优雅、温暖的眼神，纯爱气氛满满：







该作品15周年、20周年都有请严基俊来演，同期出演名单里还有曹承佑、圭贤、柳演锡等等。



了解他的粉丝表示，舞台上的严基俊和电视剧里截然不同，很爱笑、很温暖，生活里的他也很感性，是个爱哭鬼！



同时，严基俊还在舞台剧偶像团UYMP里担任忙内，一起出过专辑、办过单独演唱会：





11年前严基俊在《Dream High》里饰演为学生们著想的老师姜武赫时还是很单纯正直的模样：



然而近年来演了一些深入人心的反派，例如《被告人》里的车民浩，因为演的太好一度令他接不到戏XD



这次在《The Penthouse》里的坏蛋形象再次深入人心，只能说严基俊真的是实力超强，什么角色都能完美驾驭啊！



（图源：SBS《The Penthouse》、《被告人》、KBS《Dream High》剧照，sidusHQ，CJ等）

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