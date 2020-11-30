《意外发现的一天》的义气！为了支持导演新作，金惠奫、李宰旭、李泰利将特别出演《女神降临》

今日（30日），tvN方面相关人士透露：「金惠奫、李宰旭、李泰利将特别出演《女神降临》，最近已经完成了拍摄，请通过节目确认他们的角色。」

金惠奫、李宰旭、李泰利在去年和金尚叶导演合作过《意外发现的一天》，为了支持导演的下一部作品，因此特别出演《女神降临》，电视剧结束后还延续下来的义气，也让人倍感温暖。



tvN新水木剧《女神降临》由文佳煐、车银优、黄仁烨、朴柔娜主演。改编自同名网路漫画，讲述平凡少女任朱静，靠化妆变成女神，和两位男主角李修豪、韩书竣之间的故事，是一部浪漫喜剧。将在12月9日晚上10点30分首播。



另外，金惠奫、李宰旭、李泰利在《意外发现的一天》结束后，各自活跃著演技活动。金惠奫日前特别出演《青春纪录》、《LIVE ON》，接下来也将出演JTBC新剧《雪滴花》，李宰旭和李泰利也分别通过《Do Do Sol Sol La La Sol》《九尾狐传》和观众见面。





（图：MBC《意外发现的一天》、tvN《女神降临》＆《九尾狐传》、KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》、JTBC《LIVE ON》、艺人SNS）

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