【有片】KAI《我独自生活》首次公开独居日常！早餐吃地瓜干双眼无神，给外甥跳舞惨遭「无视」

彩虹会员们感叹KAI的独居生活好忙碌：又要帮姐姐照顾小孩，又要替爸妈临时收留狗狗，晚上还去教朋友跳舞，根本闲不住啊XD

昨晚播出的《我独自生活》请来EXO KAI做嘉宾，其实KAI是4个月之前刚刚开始独立生活，坦言：「连呼吸都觉得幸福，看天花板都像乌托邦。 」

这是KAI第一次公开自己的家：单是衣帽间就有2个，鞋子和睡衣又各有独立空间，所有房间连成一串，简直像迷宫一样：



早上刚睡醒的KAI头发乱如鸡窝，还戴著度数很高的厚片眼镜。 早餐是「没有灵魂」地吞噬优酪乳和番薯干，KAI表示自己日常都会这样做饮食管理：「最近比三四个月之前又轻了4到5公斤！」



节目里还公开了KAI对待衣服的独特习惯——不剪掉标签。 「从二十岁开始这样做，其实有些衣服真的蛮贵，想著如果哪天缺钱的话可以卖掉，而且这样可以保持好像一直在穿新衣服的心情。 」旗安84问标签接触皮肤不会不舒服吗，KAI坦然地表示：「这部份就要忍耐喽。 」对衣服果然是真爱啊XD



此外，KAI帮姐姐照顾外甥和外甥女时还遭到无视！KAI播放EXO的演出影片、现场跳舞，结果两个小孩表情冷淡，完全不为所动：「不想听耶......」、「一点都不帅」反而令KAI认真反省：「怎么说也是观看次数超过500万的舞台，让我觉得要更努力才行，似乎找回了初心。 」



（图源：MBC《我独自生活》）

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